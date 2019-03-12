جدة 04 رجب 1440 هـ الموافق 11 مارس 2019 م واسأطلقت جامعه الاعمال والتكنولوجيا UBT ، ممثله في كلية ادارة الاعمال CBA ، بمقرها في جدة اليوم ، فعاليات أيام الاعمال ومعرض الأعمال للخريجين والخريجات في نسخته الرابعة ، بمشاركة أكثر 125 طالبة ، بحضور رئيس مجلس أمناء جامعة الاعمال والتكنولوجيا ، الدكتور عبدالله صادق دحلان ، ومدير الجامعة ، الدكتور أسامه الجنادي .وجرى خلال الافتتاح عرض مشاريع الطلاب والطالبات على منصة واحدة من سبعة تخصصات بهدف إبراز مكانة كلية إدارة الأعمال وماتقدمه من جهد كبير في دعم الخريجين ، وجعلهم قادرين على تحقيق تطلعاتهم والمشاركة في مجالات الاعمال ، بالإضافة لفتح المجال أمام القطاع الخاص للاطلاع على أهم وأبرز الكفاءات .وأفادت عميدة كلية إدارة الأعمال الدكتورة يسرى شهاب جمجوم ، أن هذه الفعالية تهدف إلى تطوير الأعمال وإبراز الكفاءات العالية ، ونقل المعرفة وتنمية مهارات الخريجين المعرفية والعلمية من خلال ورش العمل المُقدّمة خلال الفعاليات من قِبل المتخصصين والأكاديميين من القطاع الخاص ، وإيضاح أهم المسارات للأعمال الأكثر فرصاً وطلب في سوق العمل ، لافتةً النظر إلى أن 40 في المائة من الخريجات اطلقن اليوم مشاريعهن الريادية التي تدعم السوق وتساهم في عجلة التنمية محققة بذلك رؤية المملكة 2030 .من جانبه أبان الدكتور دحلان ، أنه جرى إطلاق برنامج التجزئة ليكون ضمن برامج كلية الأعمال لأهمية هذا القطاع الذي يشهد نمواً متزايداً ، وتصحيحات اقتصادية يأتي في مقدمتها توطين الوظائف ، مشيراً إلى أن رسالة الجامعة منذر تأسيسها من التعليم الى العمل تم إطلاق الكثير من البرامج التي تحقق المواءمة مع احتياجات سوق العمل ونحن في جامعه الأعمال والتكنولوجيا UBT ، والسعي إلى تحقيق التكامل مع توجهات القيادة الرشيدة في جعل الاقتصاد مزدهر من خلال مخرجات تعليمية بجودة عالية وتمكين الشباب من العمل في هذا السوق الكبير .// انتهى //00:33ت م0302