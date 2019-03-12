بريدة 04 رجب 1440 هـ الموافق 11 مارس 2019 م واسأكد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم ، رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة ، أن مهرجان الكليجا يعد تظاهره اقتصادية واجتماعية ونافذة تسويقية للأسر المنتجة ، وحقق نجاحات متميزة وملموسة ، مشيراً سموه إلى أن منتج الكليجا في الأعوام السابقة كان يسوق بطرق بدائية لا تواكب أهميته ، وفي وقتنا الحاضر أصبح يسوق بطرق احترافية عبر وسائل التواصل الاجتماعي ، ومستهدف من مناطق أخرى بالمملكة.جاء ذلك خلال رعاية سموه لمهرجان الكليجا الحادي عشر، مساء اليوم ، بمركز القصيم الدولي للمؤتمرات والمعارض، بمدينة بريدة .وقدم سمو أمير المنطقة شكره للغرفة التجارية بمنطقة القصيم ممثله برئيس مجلس الإدارة عبدالعزيز الحميد ، والمشرف العام على المهرجان أمين عام الغرفة التجارية والصناعية بالمنطقة سعود بن عبدالكريم الفدا ، على ما يقومون به من جهود حثيثة لإنجاح المهرجان وتحقيق أرقام مثالية على كافة الأصعدة ، كما قدم شكره للرعاة والداعمين والمشاركين .وقال سموه: أكثر ما سرني هذا اليوم تواجد المشاركين من مدينة بريدة ومحافظات المنطقة ، و عدد من مناطق المملكة ، لأن هذا المهرجان وطني وليس يخص مدينة أو محافظة بحد ذاتها ، وأنا فخور كل الفخر لما وصل إليه المهرجان من نجاحات في كل عام ، ونتطلع ليكون هناك جائزه لأفضل أسرة منتجة للكليجا .كما اطلع سموه خلال رعايته على برامج ومناشط المهرجان، وما يتضمنه من منتجات شعبية، وأعمال يدوية يقوم على إعدادها وتجهيزها أكثر من 100 أسرة منتجة ، وعلى الفعاليات المصاحبة للمهرجان، كالدورات التدريبية والتثقيفية والتوعوية والحرفية، ومشاركة عدد من الجهات الحكومية والخاصة، وما يقدم من برامج متنوعة اجتماعية وتوعوية وترفيهية ومسرحية تواكب تطلعات شرائح المجتمع .وقد أقيم حفل خطابي بهذه المناسبة بدئ بالسلام الملكي ، ثم آيات من القرآن الكريم، ثم استعرض أمام سموه والحضور عرضاً مرئياً يحكي مسيرة المهرجان ، كما كرم سموه الرعاة والمشاركين والفائزين بجوائز المهرجان البالغة أكثر من 85 ألف مقدمة للأسر المنتجة والزوار .عقب ذلك ألقى أمين عام الغرفة التجارية والصناعية بمنطقة القصيم سعود بن عبدالكريم الفدا ، كلمة بهذه المناسبة رحب خلالها بزيارة سمو أمير منطقة القصيم للمهرجان ، مشيراً إلى أن مهرجان الكليجا أصبح واقعاً مشرفاً يحكي صدق الطموح واستحضار المسؤولية عبر منظومة وطن سيكتب بمداد من نور ، مؤكداً أن المهرجان أصبح من أهم المناشط والفعاليات على المستوى الوطني تحقيقاً لرؤية المملكة 2030 م .وبين أن مهرجان الكليحا كرس مفاهيم أعمق ومعاني أسماء وعزز قيمة التكامل والتناغم بين المكوّن الوطني لتفعيل المسار التنموي والاقتصادي والمجتمعي لرسم مستقبل الوطن عبر أهداف الرؤية ومحاور التخول الوطني الذي تتفاعل معه مؤسسات المجتمع المدني ومختلف القطاعات الحكومية والأهلية من خلال توجه نوعي وخيار استراتيجي يعزز توحيد الأهداف نحو منجزات متميزة ، مشيرًا إلى أن المهرجان يشارك فيه ما يزيد عن 100 أسرة منتجة ، بمشاركة 20 جهة حكومية وأهلية وخيرية .كما شهد سموه خلال الحفل توقيع اتفاقية بين غرفة القصيم والجمعية السعودية للمحافظة على التراث ، ومذكرة تفاهم بين غرفة القصيم وشركة تراثنا للمسؤولية الاجتماعية .حضر الاحتفالية وكيل الإمارة الدكتور عبدالرحمن الوزان ، وأمين المنطقة المهندس محمد المجلي ، ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقصيم عبدالعزيز الحميد ، ومدير فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمنطقة إبراهيم المشيقح ، وعدد من مسؤولي الجهات الحكومية والمواطنين.// انتهى //00:36ت م0303