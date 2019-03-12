جدة 05 رجب 1440 هـ الموافق 12 مارس 2019 م واسافتتح معالي مدير جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي ، اليوم ، ملتقى آدب 3 العلمي بكلية الآداب والعلوم الإنسانية تحت عنوان " أثر العلوم الإنسانية في العلوم الأخرى " وتستمر جلسات الملتقى لمدة يومين تقدم فيها أكثر من 20 ورقة علمية موزعة على عدة محاور تدور حول أثر العلوم الإنسانية في العلوم الأخرى.وكرم معالي مدير الجامعة أستاذ الدراسات العليا بقسم اللغة العربية الدكتور عاصم حمدان، بمناسبة اختياره الشخصية الثقافية والأدبية لهذا العام نظير جهوده المميزة وإسهاماته الثقافية والأدبية التي أثرى بها الساحة الثقافيةثم القى رئيس مجلس أمناء جامعة الأعمال والتكنلوجيا الدكتور عبدالله صادق دحلان كلمة أثنى فيها على الدكتور عاصم حمدان ، مبينا جوانب مميزة في مسيرته العلمية والثقافية وحياته الأكاديمية ، ثم أعلن عن تبنيه جائزة سنوية تحمل اسم جائزة الدكتور عاصم حمدان للبحث العلمي في العلوم الإنسانية بتمويل 50 ألف ريال سنويا.وشهد حفل الافتتاح معرض فني شمل إصدارات الدكتور عاصم حمدان التي زادت على أربعة عشر كتابا ثقافيا ، بحضور عدد من الأوساط الثقافية والأكاديمية والإعلامية .// انتهى //00:41ت م0304