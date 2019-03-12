عام / الصحف السعودية
الثلاثاء 1440/7/5 هـ الموافق 2019/03/12 م واس
الرياض 05 رجب 1440 هـ الموافق 12 مارس 2019 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :
خادم الحرمين يؤكد دور القطاع المالي في تعزيز ودعم التنمية
خادم الحرمين: المملكة تتمتع بأمن واستقرار.. ونمو القطاع المالي مهم للوصول لمستهدفات رؤية 2030
أمير الرياض يستقبل سفير دولة الكويت
فيصل بن مشعل: ديوانيات الأحياء من أهم المبادرات الاجتماعية
تركي بن محمد بن فهد يستقبل سفير اليابان
سعود بن نايف يستقبل قائد المنطقة الشرقية.. ويدشّن ثلاثة مشروعات تنموية
محمد بن عبدالرحمن يرعى حفل كليات الشرق العربي ويدشن مؤتمر تطور القضاء
750 مؤسسة إقليمية ودولية تشارك في المعرض الدولي السعودي للطيران
الجبير يتابع نتائج زيارة ولي العهد إلى الهند
آل جابر يلتقي وفدًا من الباحثين في الشأن اليمني
«التمكين الاقتصادي للمرأة».. حلقة نقاش بجامعة الأميرة نورة
مديرة وكالة الإعلام في لبنان تزور «واس»
كسر احتكار beIN sport.. لا لتسييس الرياضة
البشير يرحب بمبادرة جامعة الخرطوم لحل الأزمة
قلق أممي من ترحيل بنغلاديش للروهينغا
المنطقة أمام عهد جديد من المواجهة مع إيران
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