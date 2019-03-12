الرياض 05 رجب 1440 هـ الموافق 12 مارس 2019 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :خادم الحرمين يؤكد دور القطاع المالي في تعزيز ودعم التنميةخادم الحرمين: المملكة تتمتع بأمن واستقرار.. ونمو القطاع المالي مهم للوصول لمستهدفات رؤية 2030أمير الرياض يستقبل سفير دولة الكويتفيصل بن مشعل: ديوانيات الأحياء من أهم المبادرات الاجتماعيةتركي بن محمد بن فهد يستقبل سفير اليابانسعود بن نايف يستقبل قائد المنطقة الشرقية.. ويدشّن ثلاثة مشروعات تنمويةمحمد بن عبدالرحمن يرعى حفل كليات الشرق العربي ويدشن مؤتمر تطور القضاء750 مؤسسة إقليمية ودولية تشارك في المعرض الدولي السعودي للطيرانالجبير يتابع نتائج زيارة ولي العهد إلى الهندآل جابر يلتقي وفدًا من الباحثين في الشأن اليمني«التمكين الاقتصادي للمرأة».. حلقة نقاش بجامعة الأميرة نورةمديرة وكالة الإعلام في لبنان تزور «واس»كسر احتكار beIN sport.. لا لتسييس الرياضةالبشير يرحب بمبادرة جامعة الخرطوم لحل الأزمةقلق أممي من ترحيل بنغلاديش للروهينغاالمنطقة أمام عهد جديد من المواجهة مع إيران// يتبع //06:10ت م0003