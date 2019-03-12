وركزت الصحف على عدد من الملفات والقضايا في الشأن المحلي والإقليمي والدولي.وقالت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( الريادة في إنتاج الطاقة) : جاء إعلان وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح، اكتشاف كميات من الغاز للاستثمار في البحر الأحمر، بمساحة تضاهي مساحة الوطن من الأمل والتفاؤل، الأمل بأن مستقبل الطاقة في المملكة يبشر بالخير الوفير، والتفاؤل الذي يضمن للمملكة موقع الريادة في إنتاج الطاقة بجميع أنواعها، وتوفيرها للعالم بأسعار مناسبة، مثلما كان لها الريادة العالمية في إنتاج النفط.وأضافت أن الاكتشافات الجديدة للغاز، على حد وصف الوزير، هي كبيرة وبكميات تجارية، ما يعني أنها ستعزز خاصية التنوع في إنتاج الطاقة بالمملكة، ليس على مستوى «النفط» و»الغاز» فحسب، وإنما على مستوى الطاقة النظيفة بجميع أنواعها، التي تضخ فيها الحكومة الرشيدة مليارات الريالات في صورة مشروعات استثمارية ضخمة، سنجني ثمارها قريباً، الأمر الذي يعزز مبدأ التوازن، سواء في إنتاج أنواع الطاقة المختلفة، أو في استهلاكها، وهو ما يخفف الضغط على الاستهلاك المحلي للنفط، ويزيد من كمياته المصدرة للخارج، خاصة إذا عرفنا أن الغاز المكتشف يمكن استخدامه سواء كمَصدر للطاقة أو كلقيم لقطاع الكيميائيات على حد سواء، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على تطوير قطاع الصناعة.وبينت أن شركة أرامكو السعودية بما لديها من إمكانات وقدرات مالية وبشرية، وخبرات نوعية، قادرة على تعزيز الاكتشافات الجديدة في البر والبحر، هذه الاكتشافات ستثمر عن نتائج طيبة للغاية خلال العامين المقبلين، خاصة أنها تأتي في إطار توصيات رؤية 2030، التي تحث على زيادة إنتاج المملكة من الطاقة بجميع أنواعها، وما يطمئن حقاً أن تاريخ شركة أرامكو في إنتاج الغاز، ليس وليد اليوم، وإنما بدأ منتصف سبعينات القرن الماضي، إذ سعت إلى استخلاص الغاز الطبيعي، واستخدامه لتطوير منتجات إضافية ذات قيمة إلى جانب النفط، واليوم باتت أرامكو السعودية المورِّد الوحيد للغاز الطبيعي في المملكة، والتي تُعَدُّ، بدورها، سابع أكبر سوق للغاز الطبيعي في العالم، وهذا التصنيف قد يتغير في أي وقت، مع كل إعلان جديد عن اكتشاف جديد للطاقة.ورأت أن اكتشافات الغاز الطبيعي المبشرة بالخير، فهي تبلغ 36.94 مليار برميل من النفط المكافئ، كما بلغت احتياطيات سوائل الغاز الطبيعي 35.1 مليار برميل، وهذه الأرقام، تشير إلى حرص الدولة، على إنتاج الغاز بكميات كبيرة، نظراً للفوائد الكثيرة والمتنوعة للغاز، إذ يمكن استغلاله في إنتاج الكهرباء، وكوقود لتطوير القطاع الصناعي وتوسعته، أضف إلى ذلك أن الغاز من المنتجات الصديقة للبيئة، ولا يصدر عنه ملوثات كبيرة، كما هي الحال في النفط والفحم، ومثل هذه المزايا تصب في صميم رؤية 2030.// يتبع //06:10ت م0004