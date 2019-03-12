عمّان 05 رجب 1440 هـ الموافق 12 مارس 2019 م واسالتقى العاهل الأردني عبدالله الثاني، في واشنطن اليوم ، مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون، في اجتماع تناول علاقات الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وعددا من القضايا الإقليمية.وتم التأكيد خلال اللقاء ، وفق بيان صحفي أردني، على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بين البلدين ، حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، وبما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، اضافة الى استعراض الجهود الإقليمية والدولية في الحرب على الإرهاب.// انتهى //06:12ت م0007