نيويورك 05 رجب 1440 هـ الموافق 12 مارس 2019 م واسقفزت الأسهم الأمريكية أمس الاثنين، حيث قاد قطاع التكنولوجيا تعافيا واسع النطاق بعد خمس جلسات متتالية من الخسائر.وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 200.64 نقطة، أو ما يعادل 0.79 بالمئة، إلى 25650.88 نقطة.وزاد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 40.23 نقطة، أو 1.47 بالمئة، إلى 2783.3 نقطة.وصعد المؤشر ناسداك المجمع 149.92 نقطة، أو 2.02 نقطة، إلى 7558.06 نقطة.// انتهى //06:58ت م0009