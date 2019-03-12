سنغافورة 05 رجب 1440 هـ الموافق 12 مارس 2019 م واسعلقت سنغافورة مؤقتًا استخدام جميع الطائرات من طراز "بوينج 373 ماكس 8" سواء التي تصل إلى البلاد أو تقلع منها، وذلك بعد تحطم طائرة من نفس الطراز تابعة للخطوط الجوية الإثيوبية، حسبما ذكر مسؤولون في هيئة الطيران المدني اليوم.وقالت الهيئة في بيان: "إن قرار التعليق المؤقت جاء على ضوء حادثين مميتين لطائرتين من طراز "بوينج 737 ماكس" في أقل من خمسة أشهر".وأضاف أن التعليق سيجري حتى يتم جمع مزيد من المعلومات ومراجعة مخاطر السلامة المرتبطة بعمليات ذلك الطراز من الطائرات.// انتهى //09:06ت م0018