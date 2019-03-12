الرياض 05 رجب 1440 هـ الموافق 12 مارس 2019 م واسقدمت "صحة الشرقية" 4,047,053 وجبة غذائية لمستحقيها في 18 مستشفى حكومي خلال العام الماضي 2018 مطابقة للاشتراطات الصحة والأنظمة الدولية الصحية "الأيزو".وأوضحت أن توزيع الوجبات تمثل في صرف 1.925.748 وجبة للمرضى المنومين بالمستشفيات، وللمرافقين لذوي المرضى 432040 وجبة, وللمناوبين والموظفات 1.640545 وجبة و 48720 وجبه لمرضى حساسية القمح.وأضافت الصحة أن إدارة التغذية بصحة الشرقية تعمل على توفير منتجات مرضى حساسية القمح كبرنامج جديد خلال العام، إضافة إلى قيامها بإجراء استطلاعات دورية لقياس نسبة رضى المرضى ومستحقي الوجبات الغذائية عن الوجبات المقدمة لهم، حيث بلغ متوسط رضا المستفيد من الخدمات الغذائية في المستشفيات 95% خلال العام الماضي، كما يؤخذ في الاعتبار الملاحظات والرغبات الغذائية التي يحددها المريض بحسب ما يتوافق مع حالته الصحية.من جانب آخر حصلت "صحة الشرقية" على المركز الأول للمرة الثانية لهذا الشهر "فبراير" على مستوى مستشفيات وزارة الصحة ضمن "مشروع تحسين الوجبات الغذائية".وأوضحت "صحة الشرقية" أن مشروع تحسين الوجبات الغذائية الذي تشرف عليه إدارة التغذية بالمديرية سبق وأن حصلت على المركز الأول بشهر يونيو لعام 2018م، لافتة أن المشروع يهدف إلى تطوير وتحسين الوجبات الغذائية للمرضى ويعمل على رفع نسبة رضا المرضى عن الوجبات المقدمة في مستشفيات وزارة الصحة، وتحسين الوجبات المقدمة للمرضى، حيث تم تشكيل فريق عمل لمتابعة الوجبات بإدارة التغذية مع مستشفيات المنطقة بصفة مستمرة ؛ لضمان تقديم الوجبات الغذائية للمرضى بمستشفيات وزارة الصحة وفق معايير الأداء والجودة.// انتهى //09:12ت م0019