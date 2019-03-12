ساو باولو 05 رجب 1440 هـ الموافق 12 مارس 2019 م واسلقى 12 شخصًا حتفهم وأصيب ستة آخرون، جراء فيضانات سببتها أمطار غزيرة في مدينة ساو باولو البرازيلية والمناطق المحيطة بها، وفق ما أعلنت فرق الإطفاء ، يوم أمس.وتكافح قوات الإطفاء لإنقاذ عدة اشخاص محاصرين في ساو باولو، أكبر ولاية برازيلية والعاصمة المالية للبلاد. وغمرت أمطار نهاية الصيف، العديد من الأحياء وسدت الطرق الرئيسية في المدينة مترامية الأطراف، وقطعت خدمات القطارات والحافلات في بعض المناطق.من جهتها، طالبت السلطات المحلية، السكان بالبقاء في منازلهم قدر الإمكان، مع توقع هطول أمطار غزيرة اليوم أيضًا.// انتهى //09:29ت م0021