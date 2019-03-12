طرابلس 05 رجب 1440 هـ الموافق 12 مارس 2019 م واسركزت الصحف الليبية الصادرة اليوم، على زيارة نائب المجلس الرئاسي أحمد معيتيق، لمقر عمل اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية، للوقوف على نشاط اللجنة ومدى جهوزيتها في استكمال العملية الانتخابية في دورتها الثانية للبلديات.وأشارت صحف الثلاثاء إلى زيارة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، المملكة المغربية، بناء على دعوة رسمية، من أجل المشاركة في مؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، في دورته الـ 14.وعرجت على تأكيد المبعوث للدعم في ليبيا، غسان سلامة، أنه سيعلن موعد عقد الملتقى الوطني الليبي خلال أيام، وأنه سينعقد في أقل من شهر، وإشارته إلى أن البعثة تعمل في الوقت الراهن على إنهاء بعض الترتيبات اللوجستية الضرورية في هذا الشأن.وفي نفس السياق.. أوضحت صحف ليبيا، أنه سيمثل 23 فئة من الليبيين جميعًا، تشمل المدن، والأحزاب، ورؤساء الجامعات، ورؤساء النقابات، وشيوخ القبائل، البلديات، وأعضاء من مجلس النواب ومن مجلس الدولة.// انتهى //09:36ت م0022