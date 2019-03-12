طوكيو 05 رجب 1440 هـ الموافق 12 مارس 2019 م واسصعد المؤشر نيكاي الياباني إلى أعلى مستوياته في ستة أيام اليوم، وسط شراء واسع النطاق بفضل مزيج من موجة صعود بقيادة قطاع التكنولوجيا في سوق الأسهم الأمريكية، ومكاسب في الأسواق الآسيوية، واستمرار تراجع الين.وأغلق نيكاي مرتفعًا 1.8% عند 21503.69 نقطة بعد أن لامس 21568.48، وهو أعلى مستوى للمؤشر القياسي منذ السادس من مارس.وابتعد المؤشر عن أدنى مستوى له في ثلاثة أسابيع 20938 نقطة الذي هوى إليه أمس، بعد بيانات أضعف من المتوقع بكثير للوظائف الأمريكية في فبراير، مما دفع أسواق الأسهم العالمية للانخفاض.وتراجع الين لليوم الثاني، مما رفع أسهم الشركات المصدرة. وزاد سهم هوندا موتور 1.1%، وباناسونيك 2.2%، وفانوك لصناعة الروبوت 2.3%. وتقدم المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.52% إلى 1605.48 نقطة.// انتهى //09:53ت م0025