الرياض 05 رجب 1440 هـ الموافق 12 مارس 2019 م واسأنهت اللجنة المنظمة لمنتدى المياه السعودي 2019 الذي تنظمه وزارة البيئة والمياه والزراعة في الفترة من 17 - 19 مارس الجاري استعداداتها لإطلاق المنتدى الذي يقام تحت رعاية معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن الفضلي في فندق فيرمونت الرياض - البوابة الاقتصادية.ويناقش المنتدى الذي يحمل شعار "مياه مستدامة.. لتنمية مستدامة" الجهود المبذولة والتوجهات المستقبلية لقطاع المياه في المملكة بما في ذلك موضوعات تحلية المياه والتوزيع والاستثمار والسياسات والتشريعات، وذلك في إطار رؤية المملكة 2030 والاستراتيجية الوطنية للمياه.ويهدف المنتدى إلى تعزيز التنمية المستدامة لقطاع المياه وتبادل وتوطين الخبرات لتحقيق استدامة المياه والتنمية، فضلاً عن جذب واستقطاب الاستثمارات لقطاع المياه، وزيادة المحتوى المحلي وتوطين تقنيات المياه، إضافة إلى تحقيق التكامل في القطاع.ويعد المنتدى فرصة مهمة للاستفادة من خلاصة الخبرات المحلية والعالمية في قطاع المياه، والاطلاع على الممارسات الناجحة في الوصول إلى أفضل الحلول للتحديات التي تواجه هذا القطاع وتطوير مشاريع المياه التي تتوافق مع احتياجات المملكة".ويوفر المنتدى منصةً لالتقاء قادة قطاع المياه والخبراء المحليين والدوليين والمطورين والمستثمرين والعلماء والباحثين في قطاع المياه، مع الجهات ذات العلاقة والمتمثلة في وزارة البيئة والمياه والزراعة، والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، وشركة المياه الوطنية، وشركة الماء والكهرباء، والمؤسسة العامة للري، إضافة إلى شركاء من خارج قطاع المياه محليًّا ودوليًّا.// يتبع //09:59ت م0027

ويعرض المنتدى فرصاً استثمارية لتطوير هذا القطاع الحيوي، وتشجيع القطاع الخاص المحلي والدولي للمساهمة في تطويره بالمملكة.ويتضمن البرنامج جلسة وزارية تناقش الدروس المستفادة للحكومات في التغلب على التحديات المائية، إضافة إلى حلقتي نقاش تتناول الأولى التخصيص والاستثمار في قطاع المياه، وتتحدث الثانية عن المجتمع والمياه".كما يتضمن برنامج المنتدى 7 جلسات رئيسة، هي: الاستراتيجية الوطنية للمياه 2030 واستدامة قطاع المياه، والسياسات والتشريعات ودورها في المحافظة على استدامة المياه، والمحتوى المحلي وتوطين تقنية المياه، وتقنيات واستخدامات المياه المجددة، وخبرات وتجارب دولية في استدامة المياه، ونظم وتقنيات سلسلة الإمداد والتوزيع، وابتكارات واعدة لاستدامة قطاع المياه".ويقام خلال المنتدى 4 ورش عمل متخصصة يشارك فيها عدد من الأكاديميين والخبراء الدوليين المتميزين المختصين في قطاع المياه، وتتمثل في: إدارة مشاريع المياه، وأحدث التصاميم والتشغيل لمحطات التحلية بالأغشية، والاستخدام الأمثل للمياه، والشراكة مع القطاع الخاص في مشاريع البنى التحتية (المياه والصرف الصحي).ودعت اللجنة المنطمة للمنتدى المختصين والمهتمين إلى المشاركة في المنتدى، وزيارة الموقع الإلكتروني التالي: www.swforum.sa للاستزادة والاطلاع على التفاصيل كافة.// انتهى //09:59ت م0028