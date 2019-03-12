سياسي / قوات الاحتلال تعتقل ثلاثة فلسطينيين من محافظتي بيت لحم وقلقيلية
الثلاثاء 1440/7/5 هـ الموافق 2019/03/12 م واس
بيت لحم - قلقيلية 05 رجب 1440 هـ الموافق 12 مارس 2019 م واس
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، ثلاثة مواطنين فلسطينيين من محافظتي بيت لحم، وقلقيلية.
وأفادت مصادر فلسطينية في المحافظتين، أن قوات الاحتلال اعتقلت مواطنين فلسطينيين، من بلدة الخضر جنوب محافظة بيت لحم، بعد دهم منزلي والديهما وتفتيشهما.
كما اعتقلت قوات الاحتلال شابًا فلسطينيًا من قرية عزبة سلمان جنوب محافظة قلقيلية، بعد مداهمة منزله وتفتيشه.
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