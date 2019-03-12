بيت لحم - قلقيلية 05 رجب 1440 هـ الموافق 12 مارس 2019 م واساعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، ثلاثة مواطنين فلسطينيين من محافظتي بيت لحم، وقلقيلية.وأفادت مصادر فلسطينية في المحافظتين، أن قوات الاحتلال اعتقلت مواطنين فلسطينيين، من بلدة الخضر جنوب محافظة بيت لحم، بعد دهم منزلي والديهما وتفتيشهما.كما اعتقلت قوات الاحتلال شابًا فلسطينيًا من قرية عزبة سلمان جنوب محافظة قلقيلية، بعد مداهمة منزله وتفتيشه.// انتهى //11:54ت م0064