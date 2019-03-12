تونس 05 رجب 1440 هـ الموافق 12 مارس 2019 م واسأبرزت الصحف التونسية الصادرة اليوم إعلان الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة عدم ترشحه لولاية رئاسية خامسة ، وتكليف وزير الداخلية نور الدين البدوي بتشكيل حكومة جديدة وتعيين رمطان العمامرة نائباً لرئيس وزراء الجزائر ، إلى جانب إعلان رئيس الوزراء أحمد أويحي استقالته على الفور .وأوردت في السياق إعلان الخارجية الفرنسية أن فرنسا ترحب بقرار بوتفليقة عدم الترشح لولاية رئاسية خامسة واتخاذ إجراءات إصلاحات سياسية.وأخبرت عن تواصل التحقيقات في أثيوبيا لتحديد سبب تحطم طائرة بوينغ 737 الحديثة الصنع في جنوب أديس أبابا فيما تم إعلان الحداد الوطني تأثراً بالحادثة التي راح ضحيتها 159 شخصاَ.وكتبت عن تلميح الجيش الليبي بقيادة اللواء خليفة حفتر إلى أن العاصمة طرابلس قد تكون الهدف التالي بعد أن تم اجتياح الجنوب والسيطرة على ما تبقى من حقول النفط خلال الأسابيع القليلة الماضية.وعرجت على إعلان الجيش المصري القضاء على 46 عنصرًا إرهابيًا شديدي الخطورة ومقتل 3 جنود خلال تبادل لإطلاق النار شمال سيناء ووسطها.وكتبت في شأن محلي عن تدهور القدرة الشرائية للمواطن التونسي بنسبة 3% خلال سنة 2018 مقارنة بسنة 2017 حسب المجلس الوطني للإحصاء.// انتهى //11:56ت م0065