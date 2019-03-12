كانبيرا 05 رجب 1440 هـ الموافق 12 مارس 2019 م واسأعلنت سلطات سلامة الطيران المدني في أستراليا اليوم، تعليق رحلات الطائرات من طراز "بوينج 737 ماكس" في مجالها الجوي، وذلك عقب تحطم طائرة من الطراز ذاته تابعة للخطوط الجوية الإثيوبية، صباح الأحد.وقالت سلطات الطيران: "إن هذا التعليق يشمل الرحلات القادمة والمغادرة من وإلى أستراليا"، دون التطرق إلى المزيد من التفاصيل بهذا الصدد.// انتهى //11:56ت م0066