مكة المكرمة 05 رجب 1440 هـ الموافق 12 مارس 2019 م واستمكن فريق طبي متخصص في مركز القلب بمدينة الملك عبد الله الطبية بالعاصمة المقدسة من إجراء 7 عمليات لحالات تضخم القلب الانسدادي، تكللت جميعها بالنجاح - ولله الحمد -.ويصنف هذا النوع من العمليات بالنادرة والخطيرة، حيث تقتضي استئصال جزئي من عضلة الحاجز بين البطينين للقلب، التي تعتري سريان الدم الطبيعي إلى الجسم من البطين الأيسر إلى الشريان الأبهر عبر الصمام التاجي، حيث توفر المدينة الطبية أحدث أجهزة تنظيم كهرباء القلب وتقوم بزراعتها لعدد من المرضى حسب ما تقتضيه الحاجه لحالات اعتلال القلب التضخمي، الذي يعد مرض وراثي ينتج عن طفرات جينية ينتج عنها نمو غير طبيعي لعضلة القلب يصاحبها عدم انتظام في ترتيب أليافها وتكون درجة توريث المرض للأقارب من الدرجة الأولى كبيرة.// انتهى //12:01ت م0067