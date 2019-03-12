المدينة المنورة 05 رجب 1440 هـ الموافق 12 مارس 2019 م واسزار وفد من المجلس البلدي لأمانة منطقة المدينة المنورة أمس, الجامعة الإسلامية للاطلاع على تجارب خدمة ذوي الاحتياجات الخاصة, والاستفادة من تنفيذ المبادرات التي تستهدف هذه الفئة الغالية.واطلع الوفد برئاسة رئيس المجلس عيسى السحيمي على تجربة الجامعة في عدد من المواقع التي تم تهيئتها لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة, كما قام بجولة في مقر مهرجان الثقافات والشعوب الذي تنظمه الجامعة حالياً.// انتهى //12:02ت م0071