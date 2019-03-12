المدينة المنورة 05 رجب 1440هـ الموافق 12 مارس 2019م واستنظّم هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة في الرابع عشر من شهر رجب الجاري, فعاليات مهرجان "الطرف" للتراث والثقافة بمركز الصويدرة, وذلك ضمن فعاليات برنامج المدينة المنورة الثقافي.ويشتمل المهرجان المقام على مدى عشرة أيام, 45 فعالية ونشاطًا متنوعًا, تحاكي حياة البادية والصحراء, بالإضافة إلى تنظيم الرحلات البرية بالطرق التقليدية والنزُل الريفي، فضلًا عن دعم الأسر المنتجة وتحقيق المردود الاقتصادي على المستوى المحلي والمشاركة في تعزيز الحراك الثقافي الذي تعيشه مناطق المملكة كافة.ويهدف المهرجان إلى إثراء تجربة السياحة بمنطقة المدينة المنورة, ويستهدف كافة أفراد الأسرة من خلال الأنشطة التي تتضمن فعاليات الطفل, والخط العربي, واستديو التراث للرجال والسيدات, ومشاركة الصقّارين في استعراضات الصقّارة, وحفل إنشادي بعنوان "لُحمة وطن" وفقرات الشعر والرُواة, والمسابقات التفاعلية, والفنون التشكيلية, وأركان الأسر المنتجة, والحرف والأعمال اليدوية المُميزة, كما يشارك في الفعاليات مشاركون من سلطنة عُمان الشقيقة.// انتهى //12:05ت م0073