أبها 05 رجب 1440 هـ الموافق 12 مارس 2019 م واسأطلقت أمانة منطقة عسير ممثلة بإدارة القسم النسوي، بالتعاون مع لجنة سيدات الأعمال للمشاغل ومراكز التجميل بالغرفة التجارية الصناعية بأبها اليوم، برنامج "جمال منشأتي"، الذي يهدف إلى تعزيز التعاون بين الأمانة وأصحاب المنشآت لتحسين البيئة والمحافظة عليها.وأوضحت أمانة عسير أن من أبرز آليات تنفيذ هذا البرنامج تصميم ملصقات توعوية ونشرات تتضمن جميع عناصر المبادرة وأهدافها، إضافةً إلى توثيق أفكار سيدات الأعمال ومنجزاتهن بموقع الأمانة، كما يدخل ضمن آليات هذا البرنامج زيارات للمشاغل التي تم اختيارها عشوائياً وسيتم تقييمها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.واشترطت الأمانة على المنشآت الراغبة في المشاركة بمبادرة "جمال منشأتي"، عدم استغلال مواقف السيارات وضمان استمرارية جمال المنظر والمحافظة عليه وعدم هدر المياه أو تشويه المنظر العام للطرقات.// انتهى //12:06ت م0074