الرياض 05 رجب 1440 هـ الموافق 12 مارس 2019 م واسنظمت كلية الاتصالات والمعلومات بالرياض ممثلة في وحدة السلامة والصحة المهنية بالتعاون مع بنك الدم بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض, حملة لمنسوبي الكلية للتبرع بالدم .وأوضح عميد الكلية المكلف محمد الحربي أن الحملة تأتي من مبدأ التعاون والتكاتف الذي حثَّ عليه الدين الإسلامي الحنيف، وتهدف إلى ترسيخ صورة العمل التطوعي, والإسهام في سد حاجة المحتاجينمن المرضى لنقل الدم، وإيماناً من الكلية ومنسوبيها بالدور الإنساني والحيوي الذي يجب أن تقوم به لخدمة المجتمع, والتعاون مع جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة، ومنها مستشفى الملك فيصل التخصصي, مقدماً شكره وتقديره للفريق الطبي والمتبرعين .// انتهى //12:09ت م0076