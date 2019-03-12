جدة 05 رجب 1440 هـ الموافق 12 مارس 2019 م واسنجح فريق طبي متخصص في جراحة الأوعية الدموية في مجمع الملك عبدالله الطبي بجدة، من إجراء عملية قسطرة لإصلاح الشريان الأورطي لمريض كان يعاني من توسع في الشريان الأورطي أو بما يسمى بـ "أم الدم"، وهي على وشك الانفجار بسبب وجود حويصلة صغيرة من التوسع الدموي الحاصل، وبعد المعاينة وعمل الأشعة المقطعية تبين وجود "أم الدم الكاذبة".وتم إجراء العملية التي استمرت مدة ساعة ونصف، حيث جرى أخذ المقاسات الخاصة بإجراء ما يمسى "وضع دعامات خاصة للشريان الأورطي و شرايين الحرفية"، وعمل ما يسمى "التداخل الإشعاعي" بغرفة الأشعة، ووضع هذه القسطرة مع وضع الدعامات للشريان الأورطي وللشرايين الحرفية الذي أدى إلى احتواء "أم الدم" وإنقاذ المريض من احتمالية حدوث انفجار بالشريان الأورطي الذي قد يؤدي إلى وفاته - لا سمح الله -.وأوضح الفريق الطبي أن العملية التي أجريت للمريض تعـد من العمليات الدولية المعروفة بعملية القسطرة لإصلاح الشريان الأورطي الطبي، حيث أفاد أن المريض تعافى بعد مرور 24 ساعة - بفضل من الله -، وخرج من المجمع الطبي وهو بحالة صحية جيدة دون أي مضاعفات.وتأتي هذه الخطوات تماشياً مع الجهود التي تقوم بها الصحة لتحقيق أحد أهدافها في برنامج التحول الوطني، وهو تحسين الرعاية الصحية المقدمة قبل التنويم والرعاية المقدمة في المستشفيات الرئيسة "الطوارئ والعناية المركزة"، حيث يرتبط هذا الهدف بأحد أهداف رؤية 2030 وهو تحسين جودة الخدمات الصحية بشقيها الوقائي والعلاجي.// انتهى //12:11ت م0077