جيزان 05 رجب 1440 هـ الموافق 12 مارس 2019 م واسزار فريق مكون من كوادر طبية وفنية وإدارية من مختلف الجهات الحكومية، عددًا من مدارس مدينة جيزان، ضمن فعاليات حملة التوعية الشاملة لمكافحة حمى الضنك بمنطقة جازان.ونفذ الفريق زيارات مدرسية لمختلف المجمعات والمدارس التعليمية للبنين والبنات، وقام بإلقاء المحاضرات وتوزيع مطويات توعوية تحتوي على معلومات عن المرض وطرق الوقاية منه، بهدف تعزيز الجانب الوقائي لاحتواء مرضى حمى الضنك للحد من انتشاره والقضاء عليه بإذن الله تعالى، وذلك من خلال رفع درجة الوعي الصحي لفئات المجتمع وطرق الوقاية منه، حيث استفاد من تلك الزيارات ما يزيد عن 2400 طالب وطالبة من مختلف مدارس مدينة جيزان.وتأتي الحملة ضمن جهود وزارة الصحة لمكافحة مرض حمى الضنك، وتنفيذًا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز أمير منطقة جازان وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبد العزيز بن محمد، لرفع مستوى وعي المواطنين والمقيمين بالمحافظة عن حمى الضنك، ولتقديم التوعية الصحية الكافية لهم.// انتهى //13:37ت م0106