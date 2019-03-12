الدمام 05 رجب 1440 هـ الموافق 12 مارس 2019 م واسأصدرت وزارة الداخلية اليوم، بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصاً بأحد الجناة في محافظة الجبيل بالمنطقة الشرقية فيما يلي نصه:قال الله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى) الآية.وقال تعالى (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُوْلِي الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ).أقدم / عامر بن سالم بن مانع القحطاني ـ سعودي الجنسية ـ على قتل/ ضيف الله بن معيض بن ضيف الله النفيعي ـ سعودي الجنسية ـ، وذلك بطعنه بسكين عدة طعنات أدت لوفاته إثر خلاف بينهما.وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة العامة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه، والحكم عليه بالقتل قصاصاً وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.وتم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني / عامر بن سالم بن مانع القحطاني اليوم الثلاثاء 5 / 7 / 1440هـ بمحافظة الجبيل بالمنطقة الشرقية.ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله ـ على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره. والله الهادي إلى سواء السبيل.// انتهى //13:57ت م0110