الرياض 05 رجب 1440 هـ الموافق 12 مارس 2019 م واسافتتح صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض نائب رئيس مجلس المنطقة بقصر الحكم اليوم، ورشة عمل بعنوان "المساعدة في وضع أساسيات التنمية لمناطق المملكة في ظل رؤية 2030".وشارك في الورشة المختصين في وكالة وزارة الداخلية لشؤون المناطق ووزارة الاقتصاد والتخطيط والبرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات والتشغيل والصيانة "مشروعات"، كما شارك المحافظين وأعضاء مجلس المنطقة ورؤساء المجالس البلدية في المحافظات وسكرتارية المجالس المحلية وعدداً من مسؤولي الإمارة.وألقى الأمير محمد بن عبدالرحمن كلمة أكد فيها الاهتمام والحرص من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، مبيناً تسخيرهم لكل العوامل الأساسية في تنفيذها وتطبيقها.وقال سموه: يجب علينا أن نسأل أنفسنا كيف نساهم في تحقيق رؤية المملكة 2030 ، لافتاً سموه إلى عناصرها كمؤسسات الدولة بالقطاعين العام والخاص والمواطن العامل الأول في تحقيقها ونتيجتها النهائية.وتمنى سموه للجميع التوفيق والنجاح في مخرجاتهم بالورشة، مؤكداً مساهمتهم الفاعلة ودورهم الهام.حضر الافتتاح معالي وكيل إمارة منطقة الرياض الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري.// انتهى //14:02ت م0111