الرياض 05 رجب 1440 هـ الموافق 12 مارس 2019 م واسوقّعت المديرية العامة للسجون اليوم، ثلاث مذكرات تفاهم مع مع البريد السعودي، ومعهد الألفية للتعليم والتدريب التابع للهيئة الملكية للجبيل وينبع، وإحدى الشركات الوطنية، وذلك انطلاقاً من استراتيجية المديرية العامة للسجون في بناء شراكاتٍ متينةٍ ومستمرة مع الجهات الحكومية وشبه الحكومية والقطاع الخاص في مختلف المجالات التي تصب في مصلحة النزلاء والنزيلات وتعزز من فرصة إصلاحهم وإعادة تأهيلهم.وتهدف مذكرة التفاهم مع البريد السعودي التي وقعها المدير العام للسجون اللواء محمد بن علي الأسمري، والمهندس خالد زين العابدين، للاستفادة من خدمة "مريح" المقدمة من مؤسسة البريد السعودي وتتمثل باستلام الشحنات والطرود المرسلة من ذوي وأقارب النزلاء وإيصالها لنزلاء السجون في جميع مناطق المملكة.كما تهدف مذكرة التفاهم مع معهد الألفية للتعليم والتدريب التي وقعها المدير العام للسجون اللواء محمد بن علي الأسمري, والرئيس التنفيذي محمد سعيد آل طاوي، إلى تجهيز معهد سياحة وخدماتٍ فندقية وضيافة وطهي لتدريب النزلاء في المعهد تدريباً ينتهي بالتوظيف.كما وقع اللواء الأسمري مع إحدى الشركة الوطنية مذكرة تفاهم لتجهيز مصنع للحديد والألمنيوم والكهرباء بإصلاحيتي الرياض وجدة وإعطاء النزلاء فرصة التدريب والعمل أثناء قضائهم لمحكومياتهم.وأعرب مدير عام السجون عن سروره بتجاوب الجهات الثلاث، مشيراً إلى رغبة المديرية العامة للسجون في إيجاد شراكات متنوعة معهم، مؤكداً أن هذا يدل على حرص المسؤولين في هذه الجهات على تحقيق المصلحة العامة وتوفير الظروف الملائمة لإصلاح وتأهيل النزلاء.وأفاد أن هذه الشراكات هي امتداد لشراكاتٍ سابقة تم الكشف عنها حين أعلنت المديرية العامة للسجون استراتيجيتها مطلع هذا العام, داعياً جميع الجهات التي تلامس نشاطاتها احتياجات النزيل بالتواصل مع المديرية العامة للسجون ودراسة إمكانية التعاون معهم في هذا الصدد.// انتهى //14:03ت م0112