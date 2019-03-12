الرياض 05 رجب 1440 هـ الموافق 12 مارس 2019 م واستتطلع المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر "آركو" والعديد من المنظمات الإنسانية للمشاركة الفاعلة في مؤتمر ومعرض دبي الدولي للمعونات الإنسانية والإنمائية في دورته السادسة عشر DIHAD 2019 التي انطلقت اليوم في دبي حتى 14 مارس 2019، وذلك سعياً لبناء شراكات إستراتيجية لتطوير العمل الإغاثي الإنساني بما يتم خلاله من توقيع اتفاقيات.وتواصل "المنظمة" مشاركتها في هذه التظاهرة العالمية انطلاقاً من رسالتها نحو العمل الإنساني والإغاثي، وتطوير العمل التطوعي في المجال الإنساني، ونشر مبادئ القانون الدولي الإنساني والتعريف بها، وتأكيداً لدور جمعيات الهلال الأحمر العربية، في ظل دور المنظمة القائم على تنسيق العمل العربي الإنساني الذي يهدف إلى تخفيف معاناة المتضررين، وتحقيق الاستجابة العاجلة لهم، وتوثيق مساعدات الجمعيات، وتظل مشاركة المنظمة في هذه التظاهرة فرصة للالتقاء بالجهات المعنية بالعمل الإغاثي والإنساني، من أجل توسيع دائرة التكامل في هذا المحفل الدولي الإنساني، وإتاحة الفرصة لإطلاق شراكات إنسانية مع مختلف المنظمات الدولية.من جانبه أكد الأمين العام للمنظمة الدكتور صالح بن حمد السحيباني ، أن مشاركة المنظمة ممثلة عن مكوناتها من الجمعيات الوطنية الأعضاء في هذه التظاهرة الإنسانية يأتي في اطار سعيها الدائم لخدمة العمل الإنساني حيث شاركها في هذه النسخة جمعيات الهلال الأحمر البحريني والعراقي والكويتي ، وبيّن أن "ديهاد" يعد فرصة سانحة للمنظمة وغيرها من المنظمات الإنسانية للالتقاء بالأطراف المعنية والجهات المهتمة بالعمل الإغاثي والإنساني من أجل توسيع دائرة التنسيق والتكامل في هذا المحفل الدولي من خلال إقامة دوائر نقاش إقليمية ودولية بين كافة الأطراف المعنية وصولاً إلى فتح الطريق لبناء الشراكات الإنسانية مع مختلف المنظمات الدولية ومسؤوليات القطاع الخاص، وهو ما يسعى المعرض لتحقيقه في سبيل تنسيق الجهود والتكامل والتعاون بين كافة المنظمات المعنية في الجانب الإنساني بهدف تعزيز المساعدات الإنسانية، وتنسيق عمليات التواصل بين مختلف المنظمات والجمعيات الإغاثية على مستوى العالم لتسهيل المشاركة في تلبية احتياجات المتضررين من الأزمات وتناسل الكوارث.وأشار "السحيباني" إلى أن مشاركة المنظمة تنطلق من رسالتها نحو العمل الإنساني والإغاثي ، وتأكيد دور جمعيات الهلال الأحمر والصليب الأحمر العربية في ظل دور المنظمة القائم على تنسيق العمل العربي الإنساني الرامي إلى تخفيف معاناة المتضررين، وتحقيق الاستجابة العاجلة للمحتاجين وتوثيق المساعدات التي تقدمها الجمعيات، ومشاركة مكونات الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر والمنظمات الإنسانية الأخرى، لافتاً إلى أن المنظمة تتبنى في مشاركتها العديد من الفعاليات التي تنفذها جمعيات الهلال الأحمر والصليب الأحمر في العالم العربي، إضافة إلى الجانب الإسعافي والإغاثي، ونشر مبادئ القانون الدولي الإنساني والتعريف بها، وتطوير العمل التطوعي في المجال الإنساني والارتقاء به والوقوف على جودته.// انتهى //14:08ت م0113