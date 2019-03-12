لندن 5 رجب 1440 هـ الموافق 12 مارس 2019 م واسأبرزت الصحف البريطانية الصادرة اليوم، إعلان رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي أنها نجحت في إجراء تغييرات ملزمة قانونيًا على اتفاقها مع الاتحاد الأوروبي بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد، المعروف باسم بركسيت.وسلطت الضوء على دعوة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون السُلطات الجزائرية إلى ضمان فترة انتقالية "معقولة" غداة إعلان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إرجاء الانتخابات وعدم مشاركته في السباق الرئاسي المقبل.وتناقلت الصحف إعلان وزارة الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة ستسحب جميع موظفيها الدبلوماسيين من فنزويلا هذا الأسبوع بسبب تدهور الوضع هناك.وتناولت نمو اقتصاد المملكة المتحدة بنسبة 0.2 في المئة في الأشهر الثلاثة حتى يناير.// انتهى //14:11ت م0114