الرياض 05 رجب1440 هـ الموافق 12 مارس 2019 م واسيواصل البرنامج الوطني لتنمية الحرف والصناعات اليدوية "بارع" التابع للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، إطلاق فعالياته السياحية الرامية لتسويق المنتجات الحرفية والتراثية، وذلك في سبع مناطق رئيسية بالمملكة.وحدد البرنامج الوطني "بارع"، المناطق التي تستضيف تلك الفعاليات خلال شهري مارس وأبريل 2019، وهي كل من: منطقة تبوك، حائل، القصيم، مكة المكرمة، الحدود الشمالية الى جانب محافظتي الطائف والخبر.كما جرى اعتماد فعاليتين في منطقة تبوك، تتمثل بإقامة مهرجان التسوق في تبوك، وبازار الحكير، مروراً بمنطقة حائل والتي ستشهد انطلاق مهرجان الصحراء الدولي، وانتهاءً بإطلاق مهرجان الصقور بمنطقة الحدود الشمالية، الى جانب محافظة الطائف التي تشهد اطلاق ملتقى "ألوان جرينيتش" و مهرجان "عروس الطائف" وذلك خلال شهر مارس الجاري.وفيما يتعلق بالفعاليات والمهرجانات التي ستقام خلال شهر أبريل القادم، أوضح القائمون على "بارع"، أن منطقة القصيم ستشهد اطلاق مهرجان كلاسيك القصيم، والمشاركة بجناح خاص تحت مسمى "صنع في القصيم" لتسويق الأعمال والمنتجات الحرفية في المنطقة.وأشار القائمون على البرنامج الوطني "بارع"، الى قيامه بالعديد من المشاركات خلال الفترة الماضية والتي شملت عدداً من الفعاليات والمهرجانات والمعارض التي تستهدف تسويق المنتجات الحرفية التراثية، منها المعارض الاستهلاكية في مكة المكرمة تحت مسمى "معرض غمرتي"، إضافة الى "معرض غزلان" بمحافظة الخبر في المنطقة الشرقية.كما شاركت البرنامج خلال الفترة الماضية، بأربع معارض متخصصة بالمنتجات الحرفية تم إطلاقها في المولات التجارية، وذلك في كل من منطقة الحدود الشمالية ومحافظة الطائف.وعلى صعيد المهرجانات الدولية، شارك البرنامج الوطني "بارع" بمهرجان الشيخ زايد التراثي المقام في دولة الإمارات العربية المتحدة، الى جانب "مهرجان الموروث الشعبي" المقام في دولة الكويت.وحظى البرنامج الوطني لتنمية الحرف والصناعات اليدوية "بارع" بالعديد من المشاركات بالمهرجانات التراثية على الصعيد المحلي منها: "مهرجان الجنادرية الأول" والذي أقيم في حائل، و"مهرجان ربيع بريده" و "مهرجان الغضا" الذي أقيم في عنيزة، " ومهرجان القرية التراثية" بعيون الجواء، بالإضافة إلى مهرجان"مالم تقله زرقاء اليمامة" وانتهاءً بمهرجان "الطفولة سعادة" والذي أقيم مؤخراً بمحافظة الطائف.// انتهى //14:13ت م0116