أبهـا 05 رجب 1440 هـ الموافق 12 مارس 2019 م واسزار فريق من الدفاع المدني اليوم, مركز جمعية الأطفال المعوقين بعسير بهدف إقامة برنامج توعوي لأطفال ومنسوبي ومنسوبات المركز.وتضمن البرنامج تقديم فقرات توعوية وتدريب للأطفال من خلال الأركان التعريفية التي شملت ركن السلامة، والحريق والإطفاء الوهمي، وركن مجسم رجل الإطفاء، والركن الفني الذي ضم كتيبات عن أدوات السلامة (ألوّن وأتعلّم)، بالإضافة إلى عروض مرئية على السبورة التفاعلية عن رجال الدفاع المدني وما يقومون به من جهود وتضحيات ميدانية.وتجول الأطفال في الأركان التوعوية المصاحبة للحفل والتعرف على أدوات السلامة وكيفية استعمالها والتدرب عليها والاستماع إلى إرشادات وقائية قدمها فريق الدفاع المدني المشارك.من جهته, ثمن مدير مركز الجمعية بعسير عبد الله المحسني لفريق الدفاع المدني مشاركتهم ومبادرتهم الإنسانية، مشيراً إلى أهمية تعليم وتدريب هذه الفئة التي تعد من الفئات الرئيسية والمستهدفة بالحملات والفعاليات التوعوية التي تنظمها الجمعية لكافة المناسبات.// انتهى //15:24ت م0180