الرياض 5 رجب 1440 الموافق 12 مارس 2019 واستشارك جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن ممثلة بعمادة شؤون المكتبات بمعرض الرياض الدولي للكتاب 2019م، المقام تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز – حفظه الله، والمقرر انطلاقه غداً الأربعاء تحت شعار (الكتاب بوابة المستقبل) وذلك في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض خلال الفترة من 6 إلى 16رجب1440هـ، الموافق 13 إلى 23مارس 2019م.وتتمثل مشاركة الجامعة في عرض أكثر من 180 منتجا ثقافيا في مختلف التخصصات لأعضاء الهيئة التعليمية بالجامعة، بالإضافة إلى عرض ابتكارات الطالبات الحاصلات على جوائز عالمية، وتقديم كتيبات ومنشورات تعريفية عن الجامعة وخدماتها.يذكر أن الجامعة تشارك أيضاً بركن خاص يعرّف بجائزة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن للتميز النسائي التي تهدف إلى تسليط الضوء على إنجازات المرأة السعودية، تقدير المتميزات والمبدعات، تحفيز الأجيال الجديدة من النساء على الإسهام الجاد في التنمية الشاملة، إضافة إلى دعم العمل النسائي المميز في صورتيه النظرية والعملية.//انتهى//15:25ت م0181