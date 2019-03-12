نجران 05 رجب 1440 هـ الموافق 12 مارس 2019 م واسرأس محافظ بدر الجنوب محمد بن عبيد الحربي اليوم, جلسة المجلس المحلي، وذلك بمقر المحافظة.وجرى خلال الاجتماع مناقشة احتياجات المحافظة من المشروعات التنموية التي تخدم الأهالي، وتحقق تطلعات القيادة الرشيدة بتوفير سبل الحياة الكريمة كافة للمواطنين والمقيمين على أرض هذا الوطن المعطاء.وثمن محافظ بدر الجنوب، متابعة واهتمام سمو أمير منطقة نجران، وسمو نائبه, للمشروعات التنموية في منطقة نجران عامةً ومحافظة بدر الجنوب على وجه الخصوص.// انتهى //15:26ت م0182