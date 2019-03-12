مكة المكرمة في 05 رجب 1440 ه الموافق 12 مارس 2019 م واسنفذت أكاديمية التأهيل والتدريب برئاسة شؤون الحرمين بالتعاون مع الإدارة العامة للتخطيط والتطوير, حلقة نقاش بعنوان " رسالة الرئاسة لتحقيق رؤية المملكة 2030 " بمتابعة واهتمام من معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس للارتقاء بمستوى أداء منسوبي الرئاسة .وأوضح وكيل الرئيس العام للشؤون الإدارية الدكتور سعد بن محمد المحيميد أن نشر ثقافة رؤية الرئاسة ورسالتها بين الموظفين, والعمل على تفعيل مشروع " حرمين " يتطلب الوصول إلى تمكين قاصدي الحرمين الشريفين من أداء عبادتهم ومناسكهم على بصيرة في بيئة آمنة طاهرة مبنية على مرتكزات أساسية مهنية واحترافية, وبكفاءات بشرية مؤهلة, وتقنيات متجددة, وشراكات فاعلة, وذلك لتحقيق تطلعات ولاة الأمر للارتقاء بكل ما يقدم في الحرمين الشريفين من خدمات سائلاً المولى -عز وجل- أن يبارك في الجهود, وينفع بها وأن يتقبل من الجميع أعمالهم.وأكد مساعد مدير عام أكاديمية المسجد الحرام أحمد بن عيد الوذيناني أن الورشة هدفت إلى تعزيز الخدمات المقدمة للمعتمرين بما يحقق توجيهات وتطلعات القيادة الرشيدة .// انتهـى //15:29ت م0183