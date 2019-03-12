القطيف 05 رجب 1440 هـ الموافق 12 مارس 2019 م واسنفذت بلدية صفوى التابعة لبلدية محافظة القطيف، خلال شهر جمادى الآخرة الماضي، حملة تفتيشية تضمنت جولات ميدانية على المحلات والمطاعم والمخابز في مدينة صفوى وتوابعها, ضمن حملة "#غذاؤكم_أمانة"، وضمن جولاتها الرقابية المكثفة للتأكد من تطبيق الاشتراطات البلدية والتزام جميع المنشآت الصحية بها.ونوه رئيس بلدية محافظة القطيف المهندس محمد بن عبد المحسن الحسيني أن البلدية والبلديات التابعة لها في "القطيف، وصفوى، وسيهات، وتاروت، وعنك، والقديح" تبذل كل جهودها وإمكانياتها الفنية والبشرية, حيث جرى توزيع المراقبين بما يتناسب وأعمال التفتيش الصحي للقيام بجولات ميدانية لأخذ عينات عشوائية من السلع الغذائية المعروضة في الأسواق وما يشتبه في سلامتها وإرسالها للمختبر للتحقق من مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.من جانبه, أوضح رئيس بلدية صفوى المهندس نايف القحطاني أن الزيارات التي قام بها مراقبو البلدية الميدانيين على المنشآت الغذائية في مدينة صفوى وتوابعها خلال الشهر الماضي، شملت ١٩١ محلًا ومنشأة غذائية وأسفرت عن رصد ٤٢ مخالفة صحية، وإنذار ١٠٢ محل ، وإغلاق ١٢ محلًا، وفرض غرامات مالية بلغت 619000 ريال، وضبط ١٨١٠ كيلو جرامات من المواد الغذائية المخالفة.وأشار المهندس القحطاني إلى أن البلدية قامت خلال تلك الفترة بنقل ٧٥٠ طنًا من النفايات و ١١٠٠ متر مربع من الأنقاض، كما جرى رفع سيارتين تالفتين، داعيًا المواطنين إلى ضرورة استخدام الحاويات المخصصة لجمع الأنقاض أثناء عمليات البناء أو الترميم تفاديا لفرض غرامات مالية، مؤكدًا سعي البلدية إلى تكثيف الرقابة من خلال الحملة على المحال التجارية والمتعلقة بالصحة العامة.// انتهى //15:32ت م0185