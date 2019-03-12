نجران 05 رجب 1440 هـ الموافق 12 مارس 2019 م واسرعى صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران اليوم, حفل جائزة التفوق العلمي لتكريم الطلاب المتفوقين البالغ عددهم ٩٠ طالبًا، بحضور مديري الجهات العسكرية والمدنية, وأولياء أمور الطلاب, وأهالي المجتمع، وذلك بمقر مسرح التعليم بالمنطقة.وأقيم حفل خطابي بهذه المناسبة بدأ بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم ألقى مدير عام التعليم بمنطقة نجران الدكتور محسن بن علي حكمي، كلمة قدما خلالها شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة لمشاركته أبنائه الطلاب فرحتهم بالتفوق، مؤكدًا أن هذا الدعم والرعاية الكريمة دافعًا ومحفزًا لأسرة التعليم بالمنطقة لمواصلة التفوق والتميز والإبداع، وأن هذا التفوق يقف خلفه معلمين أوفياء ومشرفين مخلصين وقادة محفزين علموا أن المتفوقين ثروة وطنية غالية يجب أن تحاط بكل مقومات الرعاية والاهتمام فهم شباب الوطن وأمل المستقبل وعليهم تعقد الآمال بعد توفيق الله في تحقيق تطلعات قيادتنا الرشيدة ورؤية الوطن ٢٠٣٠،- سائلا الله- أن يحفظ قادتنا وأمننا وينصر جنودنا البواسل في الحد الجنوبي.بعد ذلك استعراض سموه مسيرة الطلاب المتفوقين تلاها تقديم مجموعة من طلاب التعليم بالمنطقة أوبريتاً بعنوان " فجر الأماني".وفي ختام الحفل كرم أمير المنطقة الداعمين للحفل، والتقطت مع سموه صور تذكارية مع أبناءه الطلاب المتفوقين.// انتهى //16:03ت م0189