عرعر 05 رجب 1440 هـ الموافق 12 مارس 2019 م واسعقدت جامعة الحدود الشمالية أمس الاجتماع الخامس لمجلس الجامعة للعام الجامعي الحالي 1439 – 1440 هـ برئاسة مدير الجامعة المكلف الدكتور إبراهيم بن حسن الزهراني نيابة عن معالي وزير التعليم رئيس مجلس الجامعة وذلك بقاعة اجتماعات المجلس بمبنى الإدارة العليا.وناقش المجلس الموضوعات المدرجة على جدول أعماله واتخذ القرارات المناسبة حيالها, حيث وافق المجلس على منح درجة الدبلوم للطلاب والطالبات الخريجين والمتوقع تخرجهم للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 1439/1440هـ في دبلوم الموارد البشرية ودبلوم المحاماة ودبلوم الإرشاد الأسري والمصنفة من قبل وزارة الخدمة المدنية والمقدمة من عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر والبالغ عددهم 83 طالبًا وطالبة, بالإضافة إلى الموافقة على تشكيل عدد من اللجان الدائمة بالجامعة وإعادة تشكيل البعض الآخر منها .وتناول المجلس العديد من الموضوعات الأخرى التي تهم الجامعة، ومنها الموضوعات المتعلقة بالابتعاث لعدد من المعيدين والمعيدات والمحاضرين والمحاضرات بمختلف الكليات.// انتهى //16:05ت م0190