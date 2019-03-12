نجران 05 رجب 1440 هـ الموافق 12 مارس 2019 م واسنظمت جامعة نجران ممثلة بوحدة الأنشطة الطلابية بلجنة تنمية المهارات بكلية المجتمع أمس، بالتعاون مع عمادة شؤون المكتبات ورشة عمل بعنوان "استخدام المكتبة وقواعد البيانات"، وذلك على مسرح الكلية.وتهدف الورشة التي قدمها الدكتور بدر الدين محمد وتضمنت عدد من المحاور إلى تعريف المتدربين على المفهوم العصري لاستخدام المكتبة ومدى ما وصلت له المكتبة الحديثة من تقنيات رقمية وربطها بالبيانات، وتقديم تطبيق عملي حول المكتبة بين الماضي والحاضر وكيفية التعامل مع الكتب وطرق فهرستها وفرزها رقمياً وتقليدياً، وكيفية الاستفادة من قواعد المعلومات العربية والأجنبية.// انتهى //16:06ت م0191