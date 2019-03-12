حائل 05 رجب 1440 هـ الموافق 12 مارس 2019 م واسافتتح رئيس مركز مدينة الكهفة بمنطقة حائل ماجد بن حمود الشلش أمس, سوق الماشية والأعلاف الذي تشرف عليه بلدية الكهفة عقب إعادة تأهيله من جديد, بحضور رئيس بلدية الكهفة المهندس عبدالله بن عواد الشمري, وأعضاء المجلس البلدي بالمدينة, وعدد من مسؤولي القطاعات الحكومية بالكهفة.وأوضح رئيس بلدية مدينة الكهفة أن سوق الماشية والأعلاف يحوي 47 حظيرة لاستيعاب الأغنام بجميع أنواعها وفق منظومة عمل إشرافية من الرقابة الصحية بالبلدية, مشيراً إلى أن السوق سيخدم احتياجات المواطنين وتجار الماشية في مدينة الكهفة والقرى التابعة لها.وأضاف المهندس الشمري أنه جرى تنفيذ وتهيئة السوق بكامل مرافقه وتوصيل المياه والكهرباء داخل السوق واستحداث صالة خاصة لخدمة زوار السوق ومربي الماشية, مؤكدًا حرص البلدية على استمرار العمل وفق الخطط المرسومة بما يتوافق مع الرؤية الوطنية المستقبلية 2030م للرقي بالخدمات البلدية في المدينة والقرى التابعة لها.// انتهى //16:07ت م0193