الدمام 5 رجب 1440 هـ الموافق 12 مارس 2019 م واستواصل بلدية محافظة الخفجي حملاتها الشاملة في النظافة والصيانة والتجهيزات، في الميادين والحدائق العامة والواجهة البحرية بالمحافظة، بهدف المحافظة على النظافة العامة والممتلكات العامة.وأوضح رئيس البلدية المهندس محمد الحميداني، أن البلدية قامت بتجهيز وصيانة الحدائق العامة والواجهة البحرية والميادين العامة بالمحافظة، من خلال استبدال أعمدة الإنارة، وزراعة 250 شتلة بحديقة العبير، وتنظيف ورفع 40 متر ا مكعبا من الرمال بالواجهة البحرية، وصيانة دورات المياه، استعدادا لمهرجان "كلنا الخفجي السابع"، مشيرا إلى أنه يتم الآن تمديد خطوط الري الأرضية لميدان الملك عبدالله وتوصيلها بخطوط الري الرئيسية بطول ٢٥٠٠ م/ط.وأكد المهندس الحميداني، أن البلدية سخرت كافة إمكانياتها وخدماتها لخدمة الزوار والمتنزهين وقاصدين الواجهة البحرية، حيث تم تخصيص فرق نظافة للإشراف على النظافة العامة بالواجهة البحرية ودورات المياه، حاثا الجميع بضرورة الاهتمام بنظافة الأماكن، والمرافق العامة.// انتهى//16:07ت م0194