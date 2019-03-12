تبوك 05 رجب 1440 هـ الموافق 12 مارس 2019 م واسفعل فريق "لأمّتنا نحيا" التطوعي بمحافظة حقل في منطقة تبوك للعام الرابع على التوالي حملة "أكرمك فأكرمه"، للعناية بالقرآن الكريم، وذلك بمسجد سعد بن أبي وقاص بمدينة حقل.وأوضحت قائدة الفريق نوف مطر، أن الهدف الأول من تنظيم وتفعيل الحملة هو المحافظة على كتاب الله وإعادة تغليفه من جديد، ليتم الاستفادة منه بإرساله بعد التجديد لدور التحفيظ المحتاجة.وبينت أن عدد المصاحف التي وصلت للفريق بلغت أكثر من 400 مصحف، تم إعادة تغليف 155 مصحفاً، مشيرةً إلى أن آلية التغليف تمر بخمس مراحل، الأولى مرحلة فحص المصحف والتأكد من عدم نقصانه، ثم فرز المصاحف حسب الاحجام، بعد ذلك تأتي مرحلة التغليف ومن ثم مرحلة الكتابة على الطابع الخاص بالحملة، والمرحلة الخامسة والأخيرة تعطير المصاحف لتقديمها بأفضل حال.ووجهت مطر الدعوة للجميع لتفعيل مثل هذه المبادرات إكراماً للقرآن الكريم، وللكتب الأخرى ذات القيمة العلمية والثقافية والأدبية والنادرة للمحافظة عليها والاستفادة منها، مهيبةً بالطلاب والطالبات وأولياء أمورهم وقائدي وقائدات المدارس والمعلمين والمعلمات للعناية بالكتب المدرسية وضرورة الاستفادة منها في نهاية العام.// انتهى //17:47ت م0237