الأحساء 05 رجب 1440 هـ الموافق 12 مارس 2019 م واسوقعت جمعية الأشخاص ذوي الإعاقة بالأحساء، أمس، مذكرة تفاهم وتعاون مع مركزاً للعلاج الطبيعي والتأهيل ؛ لتقديم خدمات العلاج الطبيعي والتأهيلي لبعض مستفيديها، حيث مثّل الجمعية في التوقيع مديرها التنفيذي عبداللطيف الجعفري ، في حين مثّل المركز المدير التنفيذي الدكتورة الجوهرة العفالق، وذلك في مقر الجمعية.وأوضح الجعفري أن المذكرة تأتي في إطار حرص الجمعية المستمر على تلقي مستفيديها أجود الخدمات العلاجية والتأهيلية المتكاملة التي تساعدهم في تحسين حالتهم الصحية، وتمكنهم من التخلص من الإعاقة بإذن الله تعالى ، مشيراً إلى أن الجمعية تعمل جاهدة لتمكين هذه الفئة من خلال برامج ومشاريع تأهيلية وصحية وعلاجية لتحقيق الاستقرار النفسي لديهم.// انتهى //17:47ت م0238