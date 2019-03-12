الأحساء 05 رجب 1440 هـ الموافق 12 مارس 2019 م واسأكد مدير عام جمعية البر بالأحساء المهندس صالح بن عبدالمحسن آل عبدالقادر أهمية البحث الاجتماعي, وأنه يُعد الركيزة الأساس لتحديد الأسر المستفيدة من أجل تقديم المساعدة المناسبة لها, مشيرًا إلى أن الجمعية تدرس إدراج منتجات الأسر المنتجة المستفيدة في متجر البر الإلكتروني إسهامًا منها في دعم تلك الأسر من خلال التسويق الذكي الذي أصبح أحد طرق التسوق لدى المجتمع، كما تحرص الجمعية على دعم المبادرات التنموية لدى المراكز.وبين العبدالقادر خلال لقاء موظفي البحث الاجتماعي بجمعية البر بالأحساء والمراكز التابعة لها بمقر الجمعية أمس, أن التوسع في تسويق منتجات الأسر المستفيدة سيشمل القطاعات السياحية في الأحساء، مع أهمية التركيز على المنتجات ذات العلاقة بالتراث والموروث الأحسائي.من جانبه تحدث مدير البحث الاجتماعي عبدالمنعم الحسين عن المشروعات التنموية التي تدعمها الجمعية من خلال العناية بالمستفيد وتقديم خدمة راقية له, والبرامج التنموية ومستهدفات الوزارة وفقًا لرؤية 2030 والتحول الوطني 2020 وفرص العمل والتوظيف والقروض وتمكين المرأة عبر برامج التأهيل والتعليم والتدريب والتوعية.وتطرق في حديثه إلى جوانب وأمثلة عالمية وإقليمية للمشروعات التنموية, مؤكدًا أنهم ماضين في دعم الأسر نحو التمكين والاكتفاء والإنتاج, مثل الإسكان التنموي, وسيارات النقل التشاركي, وتطبيقات الهواتف الذكية لتوصيل الأغراض وغيرها.// انتهى //17:48ت م0240