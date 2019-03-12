الرياض 05 رجب 1440 هـ الموافق 12 مارس 2019 م واسزار وفد من منظمة التحقق والاعتماد المهني في المملكة المتحدة للتدريب الهندسي والإدراي سيتي آند غيلدز (City & Guilds) اليوم, المركز الوطني للتقويم والاعتماد التقني والمهني "مسار", بالرياض.وعقد المدير التنفيذي للمركز الدكتور عبدالحميد بن عبدالرحمن العبدالجبار, اجتماعاً مع المدير الإقليمي للمنظمة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا طوني ديجازون, بحضور جورج ميدلتون من المنظمة وعدد من مسؤولي المركز.وقدم الدكتور العبدالجبار للضيوف تعريفاً عن هيئة تقويم التعليم والتدريب ومركز "مسار" والخدمات التي يقدمها، ضمن رسالته للارتقاء بجودة التدريب في المملكة.كما تضمن الاجتماع بحث أوجه التعاون المشترك بين المركز والمجموعة وضوابط وآليات مشاركة جهات الاعتماد الدولية في المجال التقني والمهني في جهود وعمليات التقويم والاعتماد في المملكة.// انتهى //17:59ت م0243