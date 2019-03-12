باريس 05 رجب 1440 هـ الموافق 12 مارس 2019 م واسأشادت فرنسا على لسان وزير خارجيتها جون إيف لودريان بإعلان الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة عن عدم ترشّحه لولاية رئاسية خامسة وعن اتخاذ إجراءات لتجديد النظام السياسي في ‫الجزائر‬.وأعربت في بيان لها بعد المظاهرات التي اتسمت بالهدوء والكرامة في جميع أنحاء الجزائر، عن أملها بأن تبدأ دينامية جديدة تستجيب للتطلعات العميقة للشعب الجزائري.وفي ختام البيان، جددت تمسّكها بأواصر الصداقة القائمة بين البلدين متمنية لعموم الشعب الجزائري تحقيق السلام والاستقرار والازدهار.// انتهى //17:59ت م0244