عمان 05 رجب 1440 هـ الموافق 12 مارس 2019 م واسبحث أمين عام اتحاد الجامعات العربية الدكتور عمرو سلامة، لدى لقائه اليوم فريقًا من الخبراء الأكاديميين الأردنيين، إمكانية بلورة مشروع عربي موحد يؤطر المؤهلات الأكاديمية في التعليم العالي بين البلدان العربية.وناقش الجانبان خلال اللقاء الذي عقد بمقر اتحاد الجامعات العربية في العاصمة الأردنية عمان، التحديات والصعوبات التي تواجه نجاح المشروع والطرق العلمية الكفيلة بالتغلب على الصعوبات التي تقف أمام تنفيذه.كما بحث الجانبان وفق بيان صحفي، سبل تعزيز الجهود العربية من خلال وزراء التعليم العالي العرب والهيئات والمنظمات العربية والدولية المعنية للبدء بتنفيذ المشروع.وقال أمين عام اتحاد الجامعات العربية الدكتور عمرو سلامة، إن الاتحاد سيتعاون مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الالكسو)، وجامعة الأميرة سمية في الأردن، وعدد من المؤسسات والجامعات العربية المعنية، لتنفيذ المشروع بأسرع وقت لأهميته على المستوى العربي والدولي.وأشار الى أن هناك عددًا من الدول العربية تتبنى مشاريع وطنية محلية للمؤهلات الأكاديمية، إلا أننا نسعى لإيجاد مشروع عربي موحد ومتكامل للمؤهلات يراعي جميع الجوانب الفنية والمرجعيات الأكاديمية للجامعات العربية، لافتًا النظر إلى نجاح النموذج الأوروبي المعمول به حاليًا.وفي نهاية اللقاء، اتفق على إعداد مسودة المشروع، ووضع التصور العام من لجنة خبراء من جامعة الأميرة سمية، وتقديمها للاتحاد الذي بدوره سيبدأ بمخاطبة الجهات الرسمية المعنية، للاتفاق على بدء المراحل النظرية التي يليها تطبيق المشروع بشكل عملي.// انتهى //17:59ت م0245