حائل 05 رجب 1440 هـ الموافق 12 مارس 2019 م واسافتتحت صاحبة السمو الأميرة الهنوف بنت تركي الفرم حرم سمو أمير منطقة حائل اليوم, ملتقى "دور المرأة في القيادة النسائية .. تمكين , تأثير , ريادة", وذلك على مسرح مركز المؤتمرات بمجمع كليات الطالبات.وأكدت وكيلة الجامعة لشؤون الطالبات الدكتورة حنان بنت سالم آل عامر, أن الملتقى يأتي انطلاقًا من رؤية الجامعة ورسالتها في تنمية وخدمة المجتمع والإسهام في تحقيق رؤية 2030 التي وضعت ضمن أهدافها رفع نسب مشاركة المرأة في سوق العمل عبر تنمية مواهبها واستثمار طاقاتها وتمكينها للحصول على الفرص المناسبة للإسهام في تنمية المجتمع والاقتصاد بما يتوافق مع قيمنا الإسلامية وخصائص مجتمعنا وثقافتنا الأصيلة.وشاهد الجميع فيلمًا وثائقيًا عن جامعة حائل بعنوان "جامعة حائل إنجازات وطموح".وألقت رئيسة اللجنة العلمية للملتقى الدكتورة ذهب بنت نايف الشمري كلمة أكدت خلالها حرص سمو الأميرة الهنوف بنت تركي على متابعة أعمال الملتقى ومراحل إعداده الذي يعكس دعم المرأة وتمكينها من المشاركة التنموية الفعالة، وتؤكد حرص المملكة على بناء وطن مستقل ومشرق تكون فيه المرأة شريكًا فعالًا في مسيرة التنمية وصنع القرار.من جانبها أكدت عضو مجلس الشورى وكيلة جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن الدكتورة فوزية بنت محمد أبا الخيل, أهمية التنمية الوطنية والحرص على أن يخرج الملتقى بتوصيات مهمة تشمل التأهيل السياسي والاجتماعي والاقتصادي والتعليمي للمرأة مشيرة إلى أهمية التغيرات الاجتماعية في تمكين المرأة.وقدمت عضو مجلس الشورى المشرفة على كرسي الأميرة سارة بنت عبدالله لأبحاث وتحديات المرأة الدكتورة سلطانة عبدالمصلح البديوي من جهتها، ورقة عمل تحدثت فيها عن معنى تمكين المرأة في الجامعات السعودية في ظل رؤية 2030 ومتطلبات صناعة القرار لدى القيادات النسائية.وجاءت الجلسة العلمية الأولى بعنوان "القيادة الإدارية النسائية تمكين- تعزيز- تنمية" برئاسة وكيلة جامعة طيبة الدكتورة إيناس طه قدمت خلالها عضو هيئة التدريس في جامعة حائل الدكتورة وضحى بنت شبيب العتيبي الورقة الأولى بعنوان "الاحتياجات التدريبية لتمكين المرأة السعودية من القيادة الإدارية في ضوء تحقيق 2030", فيما قدمت وكيلة كلية العلوم والدراسات الإنسانية بجامعة المجمعة الدكتورة هدى بنت أحمد البراك ورقة العمل الثانية بعنوان "تعزيز دور القيادة الإدارية النسائية في ضوء رؤية 2030 وأثرها على المجتمع" وقدمت رئيسة قسم علم النفس في جامعة حائل الدكتورة حليمة محمد إبراهيم ورقة العمل الثالثة بعنوان "المرونة وعلاقتها بالصحة النفسية لدى القائدات التربويات بمدينة حائل" ومن جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية الدكتورة حنان بنت قاسم العنزي قدمت ورقة العمل الرابعة بعنوان "تنمية دور المرأة للقيام بمسؤولياتها" .وتناولت الجلسة الثانية للملتقى التي قدمت فيها عضو هيئة التدريس بجامعة حائل الدكتورة نيفين عبدالمنعم ورقة العمل الأولى بعنوان " تنمية مهارات المرأة للعمل بمجال المشروعات الصغيرة " واستعرضت عضو هيئة التدريس بجامعة حائل الدكتورة هناء الخولي ورقة العمل الثانية بعنوان " تصور مقترح لبرنامج إرشادي لتنمية القدرة الابتكارية لإنشاء المشروعات الصغيرة لدى عينة من طالبات الميداني في كلية التربية بجامعة حائل"، ثم قدمت عضو هيئة التدريس بجامعة المجمعة الدكتورة بثينة محمد ورقة العمل الثالثة بعنوان " تصور مقترح لتطوير قدرات القيادات الإدارية النسائية في كلية التربية بجامعة المجمعة", في حين قدمت عضو هيئة تدريس بجامعة حائل الدكتورة هيا بنت خلف السردية ورقة العمل الرابعة بعنوان "التحديات التي تواجه مشاركة المرأة السعودية المعاقة في رؤية المملكة الطموحة 2030".وفي نهاية اليوم الأول للملتقى كرمت حرم سمو أمير منطقة حائل الأكاديميات والباحثات المشاركات في ملتقى دور المرأة في القيادة النسائية, ثم قدمت وكيلة جامعة حائل لشؤون الطالبات الدكتورة حنان بنت سالم آل عامر هدية تذكارية لسموها بهذه المناسبة.// انتهى //18:01ت م0247