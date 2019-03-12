وادي الدواسر 05 رجب 1440 هـ الموافق 12 مارس 2019 م واسكرم مدير التعليم في محافظة وادي الدواسر الدكتور أحمد بن خضران العُمري، اليوم الطالب عبدالكريم بن سعيد اللويمي ، أحد طلاب مدرسة تحفيظ القرآن الكريم بالنويعمة، بمناسبة حصوله على أعلى درجة في مقياس موهبة على مستوى محافظتي وادي الدواسر والسليل.جاء ذلك خلال الحفل التكريمي الذي أقامته الإدارة للمدارس المشاركة في فعاليات " أسبوع الموهبة الخليجي" ، والذي أُقيم الأسبوع الماضي بهدف نشر ثقافة الموهبة والإبداع في المجتمع التعليمي، واكتشاف الطلاب الموهوبين وتنمية ورعاية مواهب الطلاب وقراراتهم المختلفة، وتعزيز الانتماء للوطن لتحقيق رؤية المملكة 2030.وعبر قائد المدرسة مسفر بن محمد أبودهش عن إعتزازهم بذلك التفوق للطالب المُكرم في تلك المناسبة، التي تحرص من خلالها وزارة التعليم على ا مواهب الطلاب وتحفيزهم نحو الإبداع، ليكونوا قادة فاعلين في خدمة الوطن.// انتهى //18:01ت م0248