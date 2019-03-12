جاكرتا 05 رجب 1440 هـ الموافق 12 مارس 2019 م واسأكد الملحق الديني بسفارة المملكة في إندونيسيا سعد بن حسين النماسي أن مسابقة الأمير سلطان بن عبدالعزيز لحفظ القرآن الكريم والسنة النبوية لدول آسيان والباسفيك تعزز مكانة المملكة كدولة رائدة في العالم الاسلامي، وتظهر اهتمامها بالقرآن الكريم والسنة النبوية، وسعيها لتنشئة أجيال متعلقة بالمصدر التشريعي الأول لكل المسلمين، وغرس قيم الاعتدال بين الطلاب المشاركين في المسابقة.وقال أن ما تحقق في المسابقة من تقدم يحقق الأهداف التي تبناها الأمير سلطان بن عبدالعزيز - رحمه الله -، معربًا عن اعتزازه وفخره بما شاهده من المتسابقين ونوعية المشاركين قدموا من دول الآسيان والباسفيك، بشكل يعزز القيمة التي وصلت إليها المسابقة ودورها المتنامي في العالم الإسلامي.وأشار خلال بدء منافسات الدورة الحادية عشرة في العاصمة الإندنوسية جاكرتا اليوم، إلى أن للمسابقة دور في تحقيق مبادئ الوسطية والاعتدال، وتعزيز قيم التسامح والتعايش بين المسلمين، ونبذ الغلو والتطرف والإرهاب ومحاربة الكراهية، لافتا الانتباه إلى أن المملكة معنية عناية كبيرة بتحقيق مبادئ الوسطية والاعتدال، وسعت سعيًا حثيثًا في تطبيق ذلك واقعًا ملموسًا من خلال مختلف المناشط والفعاليات.وأوضح أن الفائزين في مسابقة الأمير سلطان بن عبدالعزيز لحفظ القرآن الكريم والسنة النبوية، خصصت لهم مؤسسة الأمير سلطان الخيرية برنامج الإجازة في السند المتصل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في مقارئ المسجد النبوي الشريف لمدة شهر أو شهر ونصف، لقراءة القرآن كاملاً على القراء ونيل الإجازة لكي يعود إلى بلده معلمًا مؤهلا تأهيلًا جيدًا وموثوقًا به.// انتهى //18:04ت م0249