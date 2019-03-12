الخليل 05 رجب 1440 هـ الموافق 12 مارس 2019 م واساعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، فتاة فلسطينية، وأغلقت طرقًا بالبلدة القديمة من مدينة الخليل، ومنعت عشرات المواطنين الفلسطينيين من العودة إلى منازلهم.وأفادت مصادر أمنية وشهود عيان في الخليل بأن قوات الاحتلال اعتقلت فتاة في العشرينات من العمر على حاجز عسكري في البلدة القديمة، ومنعت المواطنين الفلسطينيين من العودة إلى منازلهم في حي تل الرميدة، وأحياء أخرى بالبلدة القديمة، وأغلقت أبواب ما يسمى حاجز "الكونتينر" المقام على مدخل شارع الشهداء.// انتهى //19:35ت م0292