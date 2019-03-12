الرياض 05 رجب 1440 هـ الموافق 12 مارس 2019 م واسبحث وزير الخارجية اليمني خالد اليماني اليوم مع السفير الفرنسي لدى اليمن كريستيان تيستو تطورات العملية السياسية في اليمن.وأشار اليماني خلال القاء إلى التزام الحكومة الإيجابي لتنفيذ اتفاق ستوكهولم، في وقت تختلق ميليشيا الحوثي الانقلابية أعذاراً وعراقيل للتهرب من تنفيذ الاتفاق، مشدداً على ضرورة أن يضغط المجتمع الدولي على الميليشيا لتنفيذ الاتفاق الذي رعته الأمم المتحدة وبدعم دولي خاصة من الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن.من جهته، أشار السفير الفرنسي إلى متابعتهم عن قرب للتطورات خاصة ما يتصل بتنفيذ اتفاق ستوكهولم، مؤكداً دعم باريس للعملية السياسية بناء على المرجعيات المتوافق عليها.// انتهى //19:35ت م0293